Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

15.10.2019 13:16

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş.Ç, S.B, Ö.K, H.Ş, S.Y. ve E.Ç'nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA