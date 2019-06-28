Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kars'ta, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerinden Digor, Kağızman ve Selim'deki çeşitli adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları ve 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütü mensuplarınca kırsal alanda giyilen ve "leşker" diye tabir edilen bir kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir zanlının da arandığı belirtildi.

Kaynak: AA