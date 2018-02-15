Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Siirt'te, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyadan devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakarette bulunan, terör örgütüne destek vermeyen bölge halkını tehdit ederek örgüte destek sağlamaya çalışan, etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven paylaşımlar gerçekleştirenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Siirt Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.