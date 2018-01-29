Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Tutuklama
Gaziantep'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 8 kişi tutuklandı.
Gaziantep'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 8 kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında il genelinde 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)