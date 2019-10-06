Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

06.10.2019 15:22
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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