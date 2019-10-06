Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.