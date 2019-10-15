Sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
İstanbul'da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul'da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgu¨tu¨nu¨n sözde hakimiyetine son vermek ve gu¨venli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de operasyon başlatıldığı ifade edilen açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sivillerin hedef alındığına yönelik gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen 6 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, birinin de ifadesinin alınarak savcılıkça serbest bırakıldığı kaydedildi.