Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK adına sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA