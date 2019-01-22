Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK adına sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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