Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası
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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası

16.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:06
Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İ.Y. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İ.Y'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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