Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 1 Tutuklama
AFRİN HAREKATI'NDA 11. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 1 Tutuklama

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 5 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 1 Tutuklama

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin Bölgesindeki terör örgütlerine mensuplarına yönelik yaptığı Zeytin Dalı Harekatını sosyal medya hesapları üzerinden protesto eden ve terör propagandası yapan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 4'ü hakkında ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ise, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.