Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri