Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Haberler
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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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