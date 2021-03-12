Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı

12.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:51
Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı

Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı.

Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Nurcan K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.

Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ikametinde yaptığı aramada 5 kitap, farklı boyutlarda 3 defter ve 26 not kağıdı ele geçirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli Nurcan K. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Samsun'a getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:53:03. #1.15#
title