Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı.
Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Nurcan K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.
Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ikametinde yaptığı aramada 5 kitap, farklı boyutlarda 3 defter ve 26 not kağıdı ele geçirdi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli Nurcan K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Samsun'a getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek