Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de 'Ateşin Çocukları' isimli sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Denizli'de 'Ateşin Çocukları' isimli sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak 'Ateşin Çocukları' isimli sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına alındı.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalanma kararı bulunan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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