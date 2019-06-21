Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri