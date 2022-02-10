Sosyal medyadan terör propagandası yapan Suriyeliye hapis - Haberler
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan Suriyeliye hapis

Demirören Haber Ajansı, Samed Aydın Sun - Güncel
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan Suriyeliye hapis

KAYSERİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Ş., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Ş., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ahmed Ş., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ahmed Ş., sosyal medyadaki paylaşımlarının örgütsel olmadığını savunarak, "Ben bunların PKK ile bağlantılı bir paylaşım olduğunu bilmiyordum. Paylaşımları şarkı olarak paylaştım. Örgütsel bir amacım yoktu. 9 yıldır buradayım. Suçsuzum" dedi.Mahkeme heyeti, Ahmed Ş.'yi 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Güncel

Suriye, Terör, Medya, PKK, Güncel, Haberler

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