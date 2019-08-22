Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
22.08.2019 14:00
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen S.N. ile H.K'nin Madenler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Evlerinde örgütsel materyal ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: AA