Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulanarak terör propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçlerince belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.