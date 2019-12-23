Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı
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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:10
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına iki gözaltı

'in ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulanarak terör propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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