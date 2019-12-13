Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına adli işlem
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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına adli işlem

VAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

13.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:22
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına adli işlem

VAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan 1 kişinin, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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