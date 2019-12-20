Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis
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Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:54
Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis

'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.B. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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