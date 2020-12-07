Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına hapis cezası
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Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına hapis cezası

07.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:57
Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanık O.E. ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık O.E'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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