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Sosyal medyadan tarihi eser paylaşımı yapınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyadan tarihi eser paylaşımı yapınca yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sosyal medyadan tarihi eser paylaşımı yapan şahsın evinde yapılan aramada 1 adet dedektör ile 7 adet de tarihi obje ele geçirildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sosyal medyadan tarihi eser paylaşımı yapan şahsın evinde yapılan aramada 1 adet dedektör ile 7 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Göksun ilçesinde ikamet eden M.K. adlı şahsın, sosyal medya hesabından tarihi eserlerle ilgili yaptığı paylaşım, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan KOM ekipleri, Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden M.K. adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, define bulmak için kullanılan dedektör ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet vazo ile 6 adet de metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi objelere, incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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