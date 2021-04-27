Sosyal medyadan tanıştığı şahıs tarafından 58 bin 660 lira dolandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal medyadan tanıştığı şahıs tarafından 58 bin 660 lira dolandırıldı

Sosyal medyadan tanıştığı şahıs tarafından 58 bin 660 lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinde tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek 58 bin 600 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinde tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek 58 bin 600 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K.(22) adlı genç kadın Instagram adlı sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı kimliği belirsiz dolandırıcının tuzağına düşerek kandırılıp toplamda 58 bin 660 lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan genç kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı
Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan tanıştığı şahıs tarafından 58 bin 660 lira dolandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:11:22. #1.14#

title