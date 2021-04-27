Sosyal medyadan tanıştığı şahıs tarafından 58 bin 660 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinde tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek 58 bin 600 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinde tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek 58 bin 600 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K.(22) adlı genç kadın Instagram adlı sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı kimliği belirsiz dolandırıcının tuzağına düşerek kandırılıp toplamda 58 bin 660 lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan genç kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı