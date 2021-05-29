SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI HEM DARP HEM GASP EDİLDİ

SARIYER'de, A.Y. sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşmak için geldiği sokakta aracına binen silahlı 3 kişi tarafından hem dövüldü hem gasp edildi.

SARIYER'de, A.Y. sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşmak için geldiği sokakta aracına binen silahlı 3 kişi tarafından hem dövüldü hem gasp edildi. 12 bin 750 lirayı alıp kaçan şüpheliler, araçta bulunan parmak izlerinden tespit edilerek, yakalandı.

KOLAY PARA TRANSFERİ YÖNTEMİ İLE 12 BİN LİRA ALDILAR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.Y., sosyal medyadan tanıştığı Hüseyin rumuzlu kişi ile buluşmak için Birlik Sokak'a geldi. Ancak A.Y.'nin otomobiline, aniden silahlı 3 kişi bindi. A.Y.'yi darp eden şüpheliler, başına silah dayayarak, hesabındaki 12 bin lirayı cep telefonu uygulamasından kendilerine ait hesaba göndertti. Hesapta kalan 750 lirayı da ATM'den çektirerek, aldı. 3 zanlı, İstinye Dereiçi Sokak'ta otomobilden inerek kaçtı. Darp edilen A.Y. ise, İstinye Devlet Hastanesi'ne gitti. Zanlılar kaydettikleri görüntülerle de A. Y.'den şantaj yaparak, para istemeye başladı. A.Y. polise şikayetçi oldu.

PARMAK İZLERİ ELE VERDİSarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptıkları parmak izi çalışmasından şüphelilerin Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. 3 zanlı evlerinde yakalandı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çeşitli suçlardan toplam 32 suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı