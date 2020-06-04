Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu adamı arkadaşlarıyla gasp ettiği iddiası
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Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu adamı arkadaşlarıyla gasp ettiği iddiası

Antalya'da sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kişiyi erkek arkadaşları ile birlikte gasp ettiği ileri sürülen biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu adamı arkadaşlarıyla gasp ettiği iddiası
04.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:47

Antalya'da sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kişiyi erkek arkadaşları ile birlikte gasp ettiği ileri sürülen biri kadın 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı B.G. isimli kadınla arkadaşlık kurmak için görüşme talebinde bulunan İ.D. buluştuğu kadın ve arkadaşları tarafından gasp edildi. Buluştuktan bir müddet sonra kadının daha önceden tanıdığı belirlenen Ş.A. ve M.Ö. isimli 2 erkek şahsın takip ettikleri araç durdurulup İ.D.'nin parası ve eşyaları alındı. Şikayet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri soruşturma başlattı. Olayın şüphelileri oldukları belirlenen biri kadın 3 şüpheli yakalandı. Şahıslarda gasp edilen İ.D.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs "yağma", "gasp" ve "mala zarar vermek" suçlarından Cumhuriyet Savcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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