Sosyal medyadan taciz iddiasına tutuklama

27.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:06

Samsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda 2012 yılından itibaren açtığı sahte sosyal medya hesapları üzerinden birçok kadın ve yaşı küçük kız çocuklarına uygunsuz video ve fotoğraflar göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 46 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi.



İddiaya göre, M.B.'nin 2012 yılından itibaren Facebook ve daha sonraları Instagram gibi sosyal medya hesaplarında oluşturduğu sahte erkek ve kadın profilleriyle birçok kadın ve çocuğun sosyal medya hesaplarına cinsel içerikli videolar ve kendisinin çıplak fotoğraflarını atarak cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın birçok kadına sosyal medya hesaplarından cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.



Siber polisinin yaptığı tespitte M.B.'nin Amasya'da olduğu tespit edildi. Samsun Siber Polisi tarafından Amasya'da yakalanan M.B., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.B., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA