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Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' standı açıldı.

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' standı açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon'da açılan standı Vali Gökmen Çiçek ziyaret etti. Stantta Vali Çiçek, gençlerle vakit geçirdi. Proje ile gençlerin ve çocukların cep telefonlarını bir kenara bırakarak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma fırsatı bulacak. - AFYONKARAHİSAR

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

alışveriş merkezi, Karahisar, gençlik, Afyon, Yerel, Haber

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