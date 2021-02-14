Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı
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Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı

14.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:43
Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı

AZERBAYCAN uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti.

AZERBAYCAN uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti. Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin(21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B., Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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