Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı
AZERBAYCAN uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin(21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B., Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı