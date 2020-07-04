Sosyal medyadan sesini duyurdu, hayırseverler yardıma koştu
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Sosyal medyadan sesini duyurdu, hayırseverler yardıma koştu

- Sosyal medyadan sesini duyurdu, hayırseverler yardıma koştu Diyarbakır'da sosyal medya üzerinde toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, bu kez de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Oya'nın akülü sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

04.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:22

- Sosyal medyadan sesini duyurdu, hayırseverler yardıma koştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinde toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, bu kez de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Oya'nın akülü sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Mardin Mazıdağ ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen Oya, bebek arabası ile hayatını devam ettiriyordu. Tekerlekleri kırılan arabasıyla dışarı çıkmaktan utandığını ve maddi durumu olmadığından dolayı akülü sandalye alamayan Oya, bu durumu sosyal medyadan paylaştı. Oya'nın "Doğuştan engelliyim, akülü sandalyeye çok ihtiyacım var, maddi durumum olmadığından maalesef alamıyorum. Bendeki sandalyeye de binemiyorum utanıyorum tekerlekleri kırık. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim" çağrısını gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hemen harekete geçti. Yardımseverlerden toplanan parayla alınan akülü sandalye, Oya'ya ulaştırıldı. Çocuklar Üşümesin Platformuna teşekkür eden ve mutluluğu gözlerinden okunan Oya, akülü sandalyesiyle sokakta dilediğince gezdi.

Sosyal medyadan sesini duyurdu, hayırseverler yardıma koştu

Kaynak: İHA

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