Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı

Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı.

13.09.2019 17:34
Sosyal medyadan sahte içki satan zanlı yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak içki satan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar'da E.S'nin sosyal medya üzerinden kaçak içki sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde ve zanlının aracında 32 şişe sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.S'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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