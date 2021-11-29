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Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 4 kişi yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen dört kişi hakkında adli işlem yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen dört kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli'de güvenlik güçlerinin sosyal medyada açık kaynaklarda yaptığı araştırmalarda bir sosyal paylaşım sayfasında "Ankara ardından Kadıköy'de de yürüyüş başladığı belirtiliyor" konulu paylaşımın altına, halkın sokağa inmesi için paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

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