Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama
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Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:10
Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama

'nin bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 kahramanın şehit olmasının ardından Twitter hesabından, halkı tahrikle düşmanlığı sevk veya aşağılama suçu içerikli provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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