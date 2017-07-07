Sosyal Medyadan Provokasyona Gözaltı

Bursa'da, sosyal medya üzerinden infial yaratacak şekilde halkı Suriyeli mültecileri protesto etmek için toplanmaya çağırdığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Suriyeli mültecilere karşı infial yaratacak paylaşımlar yapılarak vatandaşların kanunsuz eyleme davet edildiği bilgisine ulaştı.



Araştırma başlatan emniyet güçleri, şüpheli E.S'nin, 2015 yılında Bursa'da yaşanan bir kavganın haberini yeni olmuş gibi paylaşıp, halkı Suriyelilere karşı toplanmaya çağırdığını belirledi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.