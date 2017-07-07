Sosyal Medyadan Provokasyona Gözaltı

Gaziantep'te sosyal medya aracılığıyla Suriyelileri protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanma çağrısı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Suriyelileri protesto etmek için provokasyon amaçlı sosyal medya aracılığıyla halka toplanma çağrısı yaptığı belirlenen 8 şüphelinin kimliğini belirledi.



Güvenlik Şube ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla Barış ve Barak mahallelerinde kimliği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen bazı bilgisayar, tablet, cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.



Başka bir kentte bulunduğu tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.