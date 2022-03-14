Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan zanlının yakalanması için çalışma başlatmış, "Toplu alımlarda indirim", "Her iki yakada da servisimiz vardır" şeklinde paylaşımlarda bulunan zanlının Fatih Silivrikapı'da saklandığı adresi takibe almıştı. Polis ekipleri, evden çıkan şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yapmış ve üzerinde iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirmişti. Eve düzenlenen operasyonda ise bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.H.K ve D.B.İ isimli şüphelilerin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title