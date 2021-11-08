Sosyal medyadan organize olup 9 bin 500 fidanı toprakla buluşturdular

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 3 arkadaş, sosyal medyadan organize olarak 9 bin 500 fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

Sivas'ta özel bir hastanede görev yapan doktor Ruşen Sümbüloğlu, 18 Temmuz'da arkadaşları Hüseyin Akkoyun ve Can Aras'tan oluşan "Yeşil Zara Gönüllüleri" adıyla sosyal medya grubu oluşturdu.

Üç ayda 144'e ulaşan grup üyeleri temin ettikleri 9 bin 500 fidan ile Zara Şehitliği arkasında oluşturdukları 4 alanda dikim için bir araya geldi.

Burada düzenlenen törende konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede fidan dikimi konusunda Sümbüloğlu'nun yaklaşık 2 yıl önce destek istediğini anımsattı.

Çelik, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan Sümbüloğlu ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Orman İşletme İl Müdürü Sefa Duman ise ağaçlandırmanın önemine vurgu yaparak, "Gönüllülerimizin diktiği ağaçlar sayesinde toprak kayıplarımız en aza indirgenmektedir." dedi.

Projenin hayata geçmesini sağlayan Sümbüloğlu da çağrısına duyarsız kalmayan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Sümbüloğlu, ilçede 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.