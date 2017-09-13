Sosyal Medyadan Organize Oldular

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sosyal medya paylaşım sitesi Facebook'ta 'Domaniç grubu' adıyla organize olan ve başını bazı esnafların çektiği grup yaptığı çağrıyla, ilçe halkından topladığı kek, kurabiye, börek ve ağrı kesici hapları, Çukurca Otluk Deresinde konuşlanan kriz merkezine ulaştırdı.



Kriz merkezinde bulunan Jandarma ekipleri, Arama Kurtarma ekipleri ve Domaniç Orman İşletme şefleri, Domaniç'in bu dayanışma ruhunu hiçbir yerde görmediklerini, başka yerlerde insanlar orman yangınlarına yardım etmemek için kaçarken Domaniç halkının kendiliğinden kazma kürekle olay yerine koştuğunu belirttiler.



Organizeyi yapan sosyal medya topluluğu duygusal bir ortamda yapılan yiyecek dağıtımının devam edeceğini bildirdiler.(TY-EFE) - KÜTAHYA