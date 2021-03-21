Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

21.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:42

Son dakika gündem haberi... Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltıMANİSA'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

MANİSA'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, nevruz kutlamalarını provoke edebilecek kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Salihli'nin Sart Mahallesi yaşayan Ş.T. (27) ile Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yaşayan H.K. (46) ile Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ö.'nün (51) sosyal medya hesabı üzerinden PKKKCK terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları tespit edildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Binnur Kaya Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Deniz Türüç Özcan Bizati Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... MANİSA Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:43:36. #1.14#
title