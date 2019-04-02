Sosyal Medyadan Kadınlara Şantaj Şüphelisi Yakalandı (2)

Sosyal Medyadan Kadınlara Şantaj Şüphelisi Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.

Sosyal Medyadan Kadınlara Şantaj Şüphelisi Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkaldığı mahmece tutuklandı.

KOVALAMACA KAMERADA

Öte yandan şüphelinin, polis kovalamacası sonucu yakalanma anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yakalanacağı anlayan ve koşmaya çalışan şüpheliyi sivil polislerin yakaladığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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