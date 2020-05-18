Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyede Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.E., adliyeye sevk edildi.

Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.E., adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığın, söz konusu paylaşımları yaptığı öne sürülen F.E. hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda paylaşımları yaptığı iddia edilen F.E., dün polis tarafından gözaltına alındı.

F.E., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen şüphelinin, adını taşıyan sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Kaynak: DHA