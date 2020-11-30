Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
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Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

30.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:51

İstanbul'da sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de ikamet ettiği belirlenen şüpheli Cem A. (37) evinde gözaltına alındı.

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Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak amacıyla gerçekleştirdiğini anlattı.

Şüphelinin ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağına teslim edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası kesilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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