Sosyal medyadan hakaret etti, bin 560 TL para cezası aldı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan bir paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan şahıs, yargılandığı davada bin 560 TL para cezasına çarptırıldı.

Kendisine ait Youtube kanalında hazırladığı videoyu Facebook üzerinden paylaşıma sunan İbrahim H., kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Ömer A.'dan şikayetçi oldu. Yargıya taşınan olayla ilgili İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Ömer A., belirtilen Facebook kullanıcı bilgilerinin kendisine ait olduğunu ve bir anlık kızgınlıkla o şekilde yorum yaptığını söyledi.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden müştekiyi hedef alarak yaptığı yazı ve paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir ve rencide edici mahiyette unsurlar bulunduğuna hükmederek, sanığa 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan bin 560 TL para cezası verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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