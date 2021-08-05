Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
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Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı

Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta yaşayan ikiz kardeşler sosyal medyada izledikleri kolonya ile el yakma videosunu evde denemek isterken dehşeti yaşadılar.

Kars'ta yaşayan ikiz kardeşler sosyal medyada izledikleri kolonya ile el yakma videosunu evde denemek isterken dehşeti yaşadılar. 10 yaşındaki ikiz kardeşlerden Baran B. kardeşinin üzerine kolonyayı döktükten sonra çakmağı çakınca Berat B.'nin elbiseleri alev aldı. Annesinin uzun uğraşları sonucu alevlerden kurtulan küçük çocuğun tedavisi Erzurum'da devam ediyor.

Kars'ta yaşayan Çetin ve Aysel B.'nin 10 yaşındaki ikiz çocukları Berat ve Baran 10 gün önce telefonla sosyal medyada dolaşırken kolonya yakma videosuna denk geldi. Videoyu izledikten sonra denemek isteyen kardeşler kolonyayı sadece ellerine değil tüm vücutlarına döktü. Bunun üzerine çakmağı eline alan ikizlerden Baran B. Kardeşi Berat B.'nin üzerindeki kolonyayı tutuşturdu. Küçük Berat bir anda alev aldı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine anne Aysel B. bahçeden sesini duyarak eve koştu ve alevleri güçlükle söndürdü.

Küçük çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kars Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan 5 günlük tedavinin ardından Berat B. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Berat B.'nin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık izleri bulunuyor.

"Çocukların interneti daha sağlıklı kullanması gerek"

Baba Çetin B. çocukların interneti daha sağlıklı kullanması gerektiğini ifade ederek, "Sosyal medyadan video izlemişler. İkiz kardeşi Berat'ın üzerine kolonya dökmüş. Sonra çakmağı çakınca bir anda alev almış. Videoda ellerine döküyormuşlar ama bunlar kıyafetlerine de dökmüşler. Kardeşinde bir sıkıntı yok. 10 gündür tedavi görüyoruz. Çocukları internetten uzak tutsunlar. Bizler daha dikkatli olacağız. Kardeşi de çok üzgün" dedi. - ERZURUM

Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı
Sosyal medyadan görüp üzerine kolonya döktüğü ikizini yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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