Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan magandalar yakalandı Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan magandalar yakalandı Seyir halindeki motosiklet üzerinden rastgele ateş ettiler Adıyaman'da, motosiklet üzerinden havaya rast gele ateş açan yaşı küçük magandalar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Sosyal medyadan görüntülerini paylaşan magandalar yakalandı

Seyir halindeki motosiklet üzerinden rastgele ateş ettiler

ADIYAMAN - Adıyaman'da, motosiklet üzerinden havaya rast gele ateş açan yaşı küçük magandalar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Mesire alanı yolunda seyir halindeki motosiklet üzerinden havaya rast gele tabancayla ateş açan yaşı küçük iki kişi yaptıkları magandalığı videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Videodan her iki şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şahısları kısa süre içerisinde yakaladı. Şahıslar ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken şahısların yaşlarının yaşı küçük olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA