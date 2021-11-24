Sosyal medyadan fidan isteyen Nurcan öğretmene sürpriz ziyaret

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan talebinde bulunan ilköğretim öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt'un bu isteği, 24 Kasım Öğretmen Günü'ndeki sürpriz ziyaretle gerçekleşti.

Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt, okulun çevresini yeşillendirmek amacıyla eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'nden fidan talep etti. Mesajı gören Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulu ziyaret etti. Ziyarette, sınıftaki öğrencilere çanta ve fidan getiren Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine, oyuncu Sinan Çalışkanoğlu da eşlik ettik. Okul girişinde bir araya gelen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve oyuncu Çalışkanoğlu, çiçek alarak Kurt'un ders verdiği sınıfa girdi. Ekipleri gören öğretmen Kurt, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise Kurt'a kendilerine böyle bir fırsat yarattığı için teşekkür etti. Ziyaretin ardından İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Zeki Bayıcı, Nurcan Taşçıer Kurt ve öğrenciler, fidanları dikti.