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Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden "evden iş imkanı" ilanı verip, işe başlama teminatı adı altında para isteyerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, banka kartları, hard disk, cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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