Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı
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Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden S.D. isimli şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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