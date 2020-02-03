Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı
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Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı

Denizli'de sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:40
Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı

'de sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta DEAŞ terör örgütü ile alakalı sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen bir şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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