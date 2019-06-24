Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis tarafından adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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