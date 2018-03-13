Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama
Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" eden paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen H.S'yi ikamet ettiği inşaatta gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.