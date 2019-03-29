Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Soruşturma
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.
Başsavcılığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu hesabı kullanan Mine K'nin bütün paylaşımları incelemeye alındı.
Kaynak: AA