Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiası
Manavgat'ta sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ta sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cumhuriyet savcısının talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda, Kızılot ve Örenşehir mahallelerinde yaşayan S.D, M.T ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö, sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA